Провал наступления боевиков на Светлодарской дуге: в ИС рассказали подробности (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он рассказал, что в последние двое суток главные события развернулись на участке между н.п.Лозовое и Нижнее Лозовое по обеим сторонам трассы Е40.

Так, боевики скрытно подтянули артиллерию и усилили свои передовые подразделения, доведя таким образом численность ударной группы до уровня БТГ. Террористы решили одним коротким, но мощным ночным ударом отбросить силы АТО к их первоначальным укреплениям в районе южнее Луганского, пишет Тымчук.

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"Однако "военная разведка ДНР" сильно ошибалась, низко оценивая боеготовность 54-й омпбр ВСУ... Ввиду этого выдвинувшаяся из-за пологого поворота трассы Е40 ударная группа противника (до двух рот с танковым взводом и до десятка ББМ) с исходной позиции в районе между н.п.Нижнее Лозовое и Логвиново тут же попала под плотную огневую обработку сил АТО с замаскированных и оборудованных позиций", - говорится в его сообщении.

Затем одновременно подразделения ВСУ, разделившись на две подгруппы, нанесли удар по остановившейся ударной группе противника с двух сторон, перенося удар в ее тыл.

"Характерно, что в это же время артиллерия противника нанесла огневые удары по собственной ударной группе и опорному пункту. Под ударами украинских войск и "дружественного огня" ударная группа противника отошла, а "освободившиеся" позиции заняли силы АТО (те самые "стратегические высоты", о которых так много говорили в соцсетях, хотя термин "стратегические" мы бы в данном случае не использовали)", - рассказал координатор ИС.

Как сообщал УНИАН, в боях на Светлодарской дуге получили ранения более десяти украинских воинов. Враг внезапно пошел в наступление на этом участке фронта, но был отброшен защитниками нашей земли.