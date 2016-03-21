Под Авдеевкой на мине подорвались трое военных – волонтеры

Неподалеку от Авдеевки на противотанковой мине подорвались трое украинских военных. Об этом в Facebook сообщают волонтеры из движения "Вернись живым".

"В районе Авдеевки на противотанковой мине сегодня подорвались трое военных. Ребята живы, но в тяжелом состоянии находятся в больнице. На Авдеевском направлении каждую ночь враг обстреливает наши позиции из минометов запрещенных калибров и из танка", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что сегодня солдаты из 25 батальона 54 бригады подбили вражеский танк, который их атаковал.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.