Оккупанты, инфицированные ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями, сражаются в отдельных подразделениях.

Россия сформировала подразделения из солдат, зараженных ВИЧ, гепатитом и другими болезнями, и отправила их в бой. Солдаты в этих подразделениях носят повязки, указывающие на то, что они больны. Они были замечены на передовой вокруг Покровска, ставшего центром затяжного и кровавого наступления Кремля, пишет The Telegraph.

"Сейчас есть информация, что эти подразделения участвуют в боях в самой горячей точке — в Покровске", — заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC) Дмитрий Жмайло.

СМИ пишет, что формирование таких подразделений в российской армии стало очередным признаком углубляющегося кризиса здравоохранения, ведь случаи ВИЧ, гепатита и туберкулёза стремительно растут среди войск кремлевского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Сообщается, что одно из российских подразделений недавно также пострадало от вспышки смертельной геморрагической лихорадки, из-за которой заболевшие начинают кровоточить из глаз. Даже строго контролируемые российские СМИ начали сообщать о "скрытой эпидемии" болезней, поражающих оккупационные войска на территории Украины.

Так называемые "инфицированные подразделения" были сформированы в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков — относительно новых соединений, входящих соответственно в 27-ю и 15-ю мотострелковые бригады.

По данным USCC, эти подразделения участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада. Солдат из этих частей также заметили при попытке проникнуть в город через село Зверево. "Инфицированные подразделения экипированы аналогично другим российским воинским частям. На самом деле уровень их обеспечения идентичен и достаточно низкий. Единственное отличие от "здоровых" военнослужащих РФ — это различные метки, а именно наличие специальных повязок", — подчеркнул Жмайло.

Что известно об использовании Россией заболевших солдат

В 2022 году наемная группа "Вагнер" начала вербовать заключённых с ВИЧ и гепатитом для самых опасных боевых заданий, при этом доступ к противовирусным препаратам предлагался в качестве формы оплаты.

Считается, что около 100 человек были набраны из колонии в Ленинградской области. Тем, кто был заражен ВИЧ, выдавали красные браслеты, а тем, у кого был гепатит, — белые.

Но формирование таких подразделений уже в составе регулярной российской армии, по словам экспертов, свидетельствует о том, что практика становится более системной и официальной.

В октябре прошлого года ГУР МО заявило, что министр обороны России Андрей Белоусов тихо издал приказ, исключив гепатит C из списка болезней, препятствующих прохождению военной службы, чтобы позволить тысячам инфицированных заключённых добровольно идти на войну.

"Нет ничего запретного"

Число случаев ВИЧ среди российских военных в Украине резко возросло: к концу 2023 года число солдат с вирусом было в 20 раз выше, чем в начале войны. Считается, что всплеск заболеваний вызван несколькими факторами, включая употребление российскими оккупантами запрещенных препаратов.

Жмайло также отметил, что распространению ВИЧ способствуют действия российских медиков, в частности использование нестерильных инструментов и повторное применение шприцев для анестезии.

Но присутствие стольких больных солдат на поле боя также представляет угрозу и для украинских войск. "Это заставляет украинских военных быть осторожнее и заботиться о своём здоровье и безопасности", — пояснил Жмайло. Гепатит, вызывающий воспаление печени и способный привести к её отказу, особенно опасен в условиях войны. Даже после смерти человека сохраняется риск заражения через кровь, оставшуюся на телах и оружии.

Аналогично ВИЧ может выживать в крови и биологических жидкостях несколько часов после смерти человека.

Украинские военные, служащие вокруг Покровска, в свою очередь, пока не получили указаний о том, как действовать при столкновении с ранеными российскими солдатами, носящими такие повязки, или как защитить себя от возможного заражения через биологические жидкости, пишут журналисты.

Бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию Хэмис де Бреттон-Гордон заявил, что использование больных солдат — это доказательство отчаяния Путина. "Нет ничего запретного — Путин намерен продолжать сражаться таким образом. Бросать людей в мясорубку — часть этой стратегии, а Покровск — это мясорубка", — сказал он.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что за 100 дней работы нового командующего СБС Мадяра количество пораженных целей выросло в 8 раз. Всего было 76 859 единиц уничтоженных/ураженных уникальных вражеских целей силами Группировки СБС.

Кроме того, мы также рассказывали про альтернативу НАТО для Украины, которую придумали западные страны. Она не предусматривает введение войск.

Вас также могут заинтересовать новости: