Под Новотроицким пророссийские диверсанты получили отпор от бойцов АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Всего зафиксировано 32 обстрела позиций ВСУ, 28 из них - на Донецком, 2 - в Мариупольском и 1 - на Луганском направлениях.

"По нашим позициям в районе Авдеевки боевики около 20.00 открыли огонь из танка и произвели 12 выстрелов, затем приобщили БМП, зенитную установку и гранатометы", - говорится в сообщении штаба.

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С міномета калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов российские террористы обстреляли опорные пункты в районе Луганского, а вблизи Светлодарска - из миномета, БМП и пулеметов крупного калибра.

Кроме того, в районе Авдеевки, Зайцево и Ленинского вели огонь снайперы боевиков.

По позициям вблизи Опытного враг вел огонь из гранатометов различных систем, а из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты украинских военных неподалеку Песков и Марьинки.

На Луганщине по опорному пункту вблизи Трехизбенки наемники вели огонь дважды из миномета, затем приобщили гранатометы и пулеметы.

"Около 16.00 ДРГ российских наемников численностью до 5 человек приблизилась к позициям сил АТО рядом с Новотроицким и обстреляла их из АГС и стрелкового оружия. Получив достойный ответ от украинских бойцов, враг отступил", - отметили в пресс-центре АТО.