В последние дни геомагнитная обстановка стабилизировалась.

Магнитное поле Земли наконец стабилизровалось после недавней магнитной бури и сегодня, 20 сентября, нового удара ждать не стоит Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По прогнозу, К-индекс будет не выше 3, а магнитная буря начниается с отметки 5.

О том, что ситуация сегодня спокойная, сообщает и Британская геологическая служба. Эксперты отмечают, что параметры солнечного ветра сейчас возвращаются к фоновым уровням, и в течение 20 сентября не ожидается никаких возмущений. Ожидается, что спокойные геомагнитные условия сохранятся.

Видео дня

Магнитные бури будут происходить все чаще - что говорят ученые

Новое исследование установило ,что, вопреки ожиданиям, активность Солнца увеличинвается, а не уменьшается.

На это указывает ряд факторов. В частности, скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность - на 26%, температура также повысилась аж на 29%, а сила межпланетного магнитного поля выросла на 31%.

По словам исследователей все это приведет к тому, тчо магнитные бури, а вместе с ними и полярные сияния, будут происходить все чаще.

Почему солнце стало более активным, на данный момент неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: