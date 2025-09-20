Кошки следуют инстинктам своих предков.

У кошек есть одна довольно необычная привычка: когда они натыкаются на воду, то инстинктивно окунают в нее лапы - будь то возле источника воды, в поилке или возле раковины. Портал wopet.com расазывает, что есть несколько причин, почему кошки так делают.

1. Инстинктивное поведение

Кошки измеряют глубину воды и проверяют наличие опасных элементов под поверхностью, опуская лапы в воду. Домашняя кошка будет проявлять это поведение наиболее ярко при встрече с незнакомыми водоёмами, когда не уверена в глубине.

2. Чувствительность усов

Усы кошек обладают исключительной чувствительностью, что позволяет им изучать окружающее пространство. Поэтому у кошек может возникать дискомфорт при питье из узких или глубоких мисок. Этот дискомфорт заставляет кошек экспериментировать, опуская лапы в воду, чтобы определить правильное положение для питья. Такой способ не позволяет усам касаться стенки миски и позволяет им принимать более удобную позу для питья.

3. Предпочтение текущей воды

Кошка, опускающая лапу в воду, создаёт лёгкую волну, имитирующую движение текущей воды. Движения лап придают воде более привлекательный вид, что мотивирует их к более активному питью.

4. Ограничения зрения

Зрение кошек не позволяет им точно измерять уровень воды, глядя в поилку. Кошки исследуют глубину воды лапами перед тем, как пить, чтобы не залезть слишком глубоко в миску.

5. Скука и игривость

Ещё один ответ на вопрос, почему кошки окунают лапы в воду, чтобы попить, — это природное любопытство. У котят, как и у многих взрослых кошек, развивается тяга к исследованию окружающего мира, что приводит к тому, что они воспринимают миску с водой как игрушку. Кошки склонны превращать эту игривость в постоянную привычку, когда находят что-то забавное в своих действиях.

6. Факторы окружающей среды

В то же время кошки могут проверять емкость, из которой они пьют, когда они не уверены, что находятся в безопасном месте или пьют из привычного места. Кроме того, на них также влияет миска, из которой они пьют, и материал, из которого она сделана.

7. Вопросы здоровья

Хотя окунание лап среди кошек считается в основном безобидной привычкой, иногда это может указывать на скрытые проблемы со здоровьем. Если кошки страдают артритом, заболеваниями зубов или ограничениями подвижности, им может быть больно пить обычным способом, что приводит к тому, что они начинают нырять лапами в воду.

Способы, которые помогут привить кошкам правильный подход к питью:

Обеспечьте их свежей чистой водой Используйте поилку для кошек Используйте неглубокие и широкие миски Приподнимите миску для воды Создайте безопасное и тихое место для питья

