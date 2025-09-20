Дмитрий решил рассказать о своих достижениях в сети.

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов, который известен хитами "Доню", "Зоряне небо", "Тебе знайшов" и многими другими композициями, поразил похудением.

В своем Instagram исполнитель показал, как изменилось его тело за два последних года.

"Этот пост не о достигнутом, а о преодолении стен в своей голове. Разница между этими фотографиями 2 года. Слева - я с вечной отговоркой "с понедельника начну". Справа - я, который наконец-то начал. Нет предела совершенству, впереди еще много работы. Но уже сам факт, что я решился показать эти фото, - для меня личный Эверест", - отметил исполнитель.

Дмитрий не отметил, какой был его начальный вес и сколько весит сейчас. Однако певец рассказал, что именно было причиной набора килограммов.

"Неправильное питание, 4-5 часов сна, алкоголь после выступлений и хот-доги в дороге - это была обыденность. И я постоянно спрашивал себя: почему я не нравлюсь себе Ответ был рядом - во мне самом. Не в гастролях, не в обстоятельствах, а в том, что я не брал ответственность за себя. И только сделав этот шаг, я понял: изменения начинаются не с тренажерки или диеты, а с головы. Эти фото - не о внешности. Они о борьбе с собственными отговорками", - подчеркнул Волканов.

