С ним певица уже спела две дуэтные композиции.

Известный украинский композитор, сын поэта-песенника Юрия Рыбчинского - Евгений - рассказал, кого из молодых певцов продюсирует Тина Кароль.

В шоу "Балючі теми" мужчина отметил, что артистка покупает у него песни для своих подопечных. В частности, он назвал имя исполнителя, которому Кароль помогает развивать карьеру.

"У меня с Тиной - чисто рабочие отношения. Она у нас покупает песни некоторые для своих проектов, для Shumei. Она сейчас продюсер Shumei", - рассказал Рыбчинский.

Видео дня

Евгений добавил, что в последнее время певица не заказывала новых песен.

Кстати, сама Тина официально не подтверждала, что является продюсером Shumei. Однако артисты уже имеют две дуэтные композиции - "Стерва" и "Дзвони", которые собрали миллионы просмотров на YouTube и стали настоящими хитами.

Что известно о Shumei

Олег Шумей, который выступает под сценическим именем Shumei, родом из Ивано-Франковской области. Артист побеждал в различных песенных конкурсах, но популярность получил в первые дни полномасштабного вторжения, опубликовав дебютную видеоработу на авторскую песню "Тривога". Также певец покорил сердца украинцев перепевом композиции "Біля тополі", которая позже вошла в тренды YouTube, чарта топ-100 Apple Music в Украине и в список 200 самых популярных видеоклипов на украинском языке в истории.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о зависти коллег.

Вас также могут заинтересовать новости: