Новые комплекты Anduril должны выявлять и обезвреживать дроны, но их развертывание занимает не менее суток.

Внутри США начинается развертывание высокотехнологичных "комплектов для борьбы с дронами", предназначенных для защиты военных объектов от растущей угрозы беспилотных аппаратов. Первые комплекты будут размещены на трех объектах - по одному на восточном и западном побережьях и один на Аляске, сообщили в Северном командовании (USNORTHCOM) в комментарии Business Insider.

Зачем нужны комплекты

Развертывание стало ответом на серию инцидентов с проникновением дронов в последние годы: количество вторжений выросло - с более 200 в 2022 году до 420 в 2024-м. В Пентагоне говорят, что, хотя у США есть сотни баз с различными возможностями защиты, местных ресурсов порой недостаточно, поэтому создали "комплекты для быстрого реагирования".

В то же время в NORTHCOM предостерегают, что использование комплектов должно проходить через цепь командования и предоставление разрешения может занимать до 24 часов. Сам процесс развертывания (включая прибытие обученных операторов) ожидаемо займет не менее суток - так что эти комплекты не предназначены для мгновенного отражения внезапных атак.

Что входит в комплект?

Первые комплекты изготовила оборонно-технологическая компания Anduril. В отличие от боевых систем, их сконструировали именно для применения в воздушном пространстве США с учетом гражданских ограничений (в частности правил Федерального управления гражданской авиации). Среди перечисленных элементов:

Mobile Sentry - передвижная платформа, использующая искусственный интеллект и несколько радаров для автономного обнаружения и сопровождения наземных и воздушных угроз.

Wisp SkyFence - пассивная система визуализации на 360° на базе искусственного интеллекта для постоянного мониторинга ситуации.

Pulsar - система радиочастотного обнаружения и электромагнитного воздействия; имеет также воздушный вариант, который можно установить на дрон.

"Комплекты для обнаружения ракет разработаны для обеспечения пассивного и активного обнаружения, а также возможностей кинетического и некинетического поражения с низким уровнем побочных эффектов", - говорится в заявлении NORTHCOM.

Еще один представитель NORTHCOM добавил:

"Эти комплекты являются частью поэтапной стратегии реагирования USNORTHCOM. Развертывание будет происходить, когда местных ресурсов и решений на уровне обслуживания недостаточно".

Ограничения и риски

Даже учитывая усиление защиты, сейчас доступны только три комплекта для покрытия более 350 внутренних объектов армии США, что ставит под сомнение оперативность реагирования в случае одновременных инцидентов. В докладе Центра новой американской безопасности отмечается, что, несмотря на разговоры в Пентагоне, подготовка к массированным атакам дронами остается недостаточной - примером называют теракт 2024 года на базе США в Иордании, где погибли трое военных и более 100 получили ранения.

Аналитики предупреждают, что в потенциальном конфликте с государством, которое может применить рои дронов, американские силы рискуют быть перегруженными, если не будет быстрого масштаба развертывания надежных средств противодействия.

Распространенность дешевых коммерческих квадрокоптеров создает как новые угрозы, так и рынки сбыта для оборонных компаний, которые предлагают технологические решения. Развертывание комплектов Anduril подчеркивает усиленное внимание военного руководства к защите баз на территории США, но масштабы и скорость развертывания остаются ключевыми вопросами.

Другие системы для борьбы с БПЛА

Как сообщал УНИАН, разнообразные беспилотники активно используются на фронте во время войны, которую РФ ведет против Украины. Если в начале войны они в основном били по технике, то сейчас все чаще используются для поражения личного состава.

Россия ведет работу над созданием индивидуальных средств противодействия дронам, которые будут носить непосредственно солдаты. Идея заключается в том, чтобы глушить видеосигнал от небольших дронов.

