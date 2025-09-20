В то же время генерал сомневается, что Америка полностью откажется поддерживать Украину.

Европа сегодня лучше подготовлена к самостоятельной работе в сфере обороны, чем раньше. Европейские лидеры теперь рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, тогда как раньше они зависели от ее газа. Об этом в интервью The Telegraph сказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

Отношения Трампа с нынешними лидерами, такими как Фридрих Мерц из Германии или Джорджия Мелони из Италии, гораздо лучше, чем с их предшественниками. Кроме того, члены НАТО тратят больше на оборону.

"Это единство реально. Нам достаточно взглянуть на воскресный разговор с европейскими лидерами после саммита на Аляске, когда они все были в Вашингтоне в понедельник. В течение 24 часов мировые лидеры отложили все, чтобы быть в Овальном кабинете, чтобы обсудить будущее Европы. Исключительно. Путин неправильно оценил это", - заявил Келлог.

Видео дня

Отдельно генерал заявил сказал сказал, что Европа должна быть готова поддерживать Украину без Америки в будущем. Он сказал:

"Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью выведет свои войска, но лучше, чтобы Европа стояла на собственных ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в поддержке военных усилий Украины благодаря сплочённости, которой мы раньше не видели".

Другие заявления Келлога об Украине

Ранее Келлог заявил, что Украине придется смириться с реальностью, в который Россия уже оккупировала большую часть Донбасса, но это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими территориями.

Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп более зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина за закрытыми дверями, чем публично.

Вас также могут заинтересовать новости: