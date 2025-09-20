Осадки пройдут на востоке и северо-востоке Украины.

С сегодняшнего дня, 20 сентября, в Украину вернется практически летнее тепло. Температура повысится по всей стране, столбики термометров покажут в большинстве областей +21°...+26° и только на востоке и северо-востоке будет чуть свежее и местами пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Теплее всего сегодня будет в западных областях. Тут температура повысится до +23°...+26°. Ожидается сухая погода с переменной облачностью.

На севере Украины тоже станет чуть теплее. Тут днем столбики термометров покажут +20°...+23°, в Черкасской и Сумской областях +19°...+21°. Ожидается переменная облачность, а на Сумщине есть вероятность небольшого дождя.

Видео дня

Жителей востока сегодня ждет влажная погода. В течение дня тут пройдут кратковременные дожди. Температура днем в пределах +20°...+22°.

В центральной части Украины будет сухо. Ожидается переменная облачность с температура +20°...+23°.

На юге страны суббота тоже будет теплой. Тут в течение дня температура повысится до +21°...+26°. Без осадков.

20 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 сентября - мученика Созонта. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Если на луке много шелухи, то зима будет холодная.

Вас также могут заинтересовать новости: