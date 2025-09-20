Телеведущая рассказала, что помогает им поддерживать связь.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые за долгое время показалась с женихом-военным Дмитрием Бабчуком, рассказала об их отношениях. В частности, звезда призналась, как часто они видятся сейчас.

По словам Никитюк, чаще они поддерживают общение через видеосвязь. А вот видеться вживую паре приходится не часто.

"С Дмитрием видимся очень редко. Если удается созвониться по видеосвязи, то это прекрасно", - призналась Леся в интервью NV.

Видео дня

Телеведущая также вспомнила, как возлюбленный позвонил ей во время съемок шоу "Хто зверху?". Тогда режиссер позволил выйти из кадра и поговорить с Дмитрием, хоть несколько минут.

"В один момент во время съемок режиссер услышал в ухо, что мне звонит Дмитрий. У него было очень мало времени, он сказал всего несколько слов. Но даже ради этого мне позволили немного отойти и поговорить. Это однозначно непросто, но хорошо, что хоть так", - добавила Леся.

К слову, Никитюк и Бабчук сообщили о своих отношениях год назад. В январе этого года военный сделал предложение телеведущей. А 15 июня у пары родился первенец. Недавно их сыну исполнилось три месяца, поэтому в честь праздника молодая мамочка поделилась трогательным кадром.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, как поддерживала фигуру во время беременности.

Вас также могут заинтересовать новости: