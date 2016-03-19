Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий никто из наших воинов не погиб и не был ранен", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера на Луганском направлении противник нарушил режим тишины в Попаснянском районе, открыв огонь из пулемета и БМП.

На Донецком направлении после однодневного перерыва вновь обострилась ситуация восточнее Авдеевки, где враг неоднократно применял тяжелое вооружение (82- и 120-миллиметровые минометы). Впрочем, намерения боевиков захватить Авдеевку не имеют никакого успеха, по оперативной информации, точным огнем в течение последних нескольких дней силы АТО ликвидировали более 10 боевиков в этом районе.

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Вторая «горячая точка», как отметил Лысенко, - Зайцево, где противник кроме минометов также применяет ствольную артиллерию (122-миллиметровые орудия). Также неспокойно на Светлодарской дуге. Зато в Донецком аэропорту - относительное затишье. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 36 обстрелов со стороны НЗФ.

Вместе с тем, на Мариупольском направлении чаще всего за минувшие сутки враг нарушал режим тишины вблизи Марьинки.

Также в Красногоровке, Гнутово и Широкино прошли минометные обстрелы НЗФ. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сегодня в штабе АТО предупредили об очередной провокации боевиков: в районе с. Безымянное (направление Мариуполь) было замечено два автобуса с людьми в форме Вооруженных сил Украины и с шевронами "Правый сектор". На самом деле это оккупированная территория, поэтому украинских военных там нет.