В штабе АТО предупредили об очередной провокации боевиков на Мариупольском направлении

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Предостерегаем, что в этом районе возможны массовые провокации с целью опорочение чести и дискредитации украинских военнослужащих. Сообщаем, что с. Безымянное расположено на временно оккупированной территории, там нет ни одного подразделения Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении штаба.

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В то же время Вооруженные Силы Украины предупреждают, что готовы решительно пресечь любые провокации, которые готовят осуществить боевики.