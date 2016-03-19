В штабе АТО предупредили об очередной провокации боевиков на Мариупольском направлении
09:01, 19 марта 2016Война
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19 марта в районе с. Безымянное (направление Мариуполь) было замечено два автобуса с людьми в форме Вооруженных сил Украины и с шевронами "Правый сектор".
REUTERS
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
"Предостерегаем, что в этом районе возможны массовые провокации с целью опорочение чести и дискредитации украинских военнослужащих. Сообщаем, что с. Безымянное расположено на временно оккупированной территории, там нет ни одного подразделения Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении штаба.
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В то же время Вооруженные Силы Украины предупреждают, что готовы решительно пресечь любые провокации, которые готовят осуществить боевики.
НЗФ планируют массовые провокации с целью дискредитации украинских військовослужбовцівЗа информации пресс-центра штаба ...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО18 марта 2016 г.
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