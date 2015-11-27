Боевики сосредоточились на Донецком направлении, обстреливая силы АТО из зениток и гранатометов
С 18.00 до 23.00 вчерашнего дня, 26 ноября, захватчики 14 раз открывали провокационный огонь в направлении наших позиций.
Как сообщает в пятницу, 27 ноября, на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении.
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«Из гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели огонь по Пескам, Опытному и Красногоровке. Красногоровка также была обстреляна из 82-мм минометов», - говорится в сообщении.
Один раз на Мариупольском направлении из стрелкового оружия был обстрелян Чермалык.
С 23.00 до утра в зоне АТО было тихо.
Напомним, 26 ноября, в Донецкой области вблизи населенного пункта Каменка произошел ближний бой между боевиками и силами Антитеррористической операции. В результате боя террористы были отброшены на исходные позиции.