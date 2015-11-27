Боевики сосредоточились на Донецком направлении, обстреливая силы АТО из зениток и гранатометов

Как сообщает в пятницу, 27 ноября, на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении.

Читайте такжеНаиболее напряженная ситуация в зоне АТО сохраняется в районе Авдеевки, Песков и Красногоровки

«Из гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наемники вели огонь по Пескам, Опытному и Красногоровке. Красногоровка также была обстреляна из 82-мм минометов», - говорится в сообщении.

Один раз на Мариупольском направлении из стрелкового оружия был обстрелян Чермалык.

С 23.00 до утра в зоне АТО было тихо.

Напомним, 26 ноября, в Донецкой области вблизи населенного пункта Каменка произошел ближний бой между боевиками и силами Антитеррористической операции. В результате боя террористы были отброшены на исходные позиции.