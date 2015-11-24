Боевики 30 раз обстреляли позиции военных: в ход пошли "отведенные" зенитные установки

Террористы продолжают вести провокационный огонь на всех направлениях, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

"... Они пытаются вызвать ответный огонь со стороны наших войск, чтобы потом обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей, а также обосновать то, почему не отводят с передовой определенное мирными договоренностями вооружения", - отметили в пресс-центре.

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Как отмечается, с 18 часов вчерашнего вечера и до 6 утра на Донецком направлении они вели огонь из зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Красногоровки, Песков, Троицкого, Авдеевки и Марьинки.

На Артемовском, из стрелкового оружия – по Майорску и Зайцево. На Мариупольском – в районе Богдановки и Широкино. А на Луганском – по Орехово.

"В целом захватчики 30 раз открывали провокационный огонь в сторону наших войск", - резюмировали в пресс-центре.