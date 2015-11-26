Боевики атаковали силы АТО под Каменкой на Донетчине - штаб

Сегодня в Донецкой области вблизи населенного пункта Каменка произошел ближний бой между боевиками и силами Антитеррористической операции. В результате боя террористы были отброшены на исходные позиции.

Об этом на странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

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"Сегодня в зоне проведения АТО террористы сосредоточили огонь исключительно на Донецком направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, наемники вели огонь по Пескам, Марьинке, Опытному, а также в районе Авдеевки. Около 15.00, в районе Каменки, состоялся огневой контакт. Группа террористов в количестве 6 человек подошла к нашим позициям меньше чем на 200 метров и начала стрелять по нашим позициям. Украинские военные открыли ответный огонь и уже через 25 минут бандиты бежали с поля боя", - отмечается в сообщении.