Россия готовит очередной, 46-й "гумконвой" для вторжения на Донбасс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Ожидается, что очередная колонна российской "помощи" отправится к границам Украины утром 26 ноября.

В российском МЧС сообщили, что в состав "гуманитарной помощи" входят "пищевые продукты, медикаменты, предметы первой необходимости для жизнеобеспечения населения".

Читайте такжеБоевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

Как сообщал УНИАН, 19 ноября более 100 автомобилей в составе 45-го гумконвоя, по утверждению российской стороны, привезли для Донецкой и Луганской областей «более 1100 тонн гуманитарных грузов».

Напомним, вчера, 25 ноября, авиация разбомбила гумконвой на границе Турции и Сирии. Гуманитарная организация Humanitarian Relief Foundation в своем Твиттер сообщает, что удар с воздуха нанесли российские самолеты. В результате бомбардировки погибли семь водителей грузовиков, еще 10 человек получили ранения.