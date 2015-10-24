Украинские военные завершили первый этап отвода вооружения на донецком направлении

Украинские военнослужащие завершили первый этап отвода военной техники и вооружения от линии разграничения на донецком направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Украинские военнослужащие завершили первый этап отвода военной техники и вооружения на донецком направлении», - сказал он.

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В частности, по его словам, от линии соприкосновения в определенные районы сосредоточения в течение суток были отведены танки.

«В случае нарушения минских договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований наши воины готовы вернуться обратно, занять свои позиции и дать достойный отпор врагу», - отметил Андрей Лысенко.