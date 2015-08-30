Сегодня в зоне АТО боевики практически соблюдали режим прекращения огня - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«С 6 утра и до 18 часов вдоль всей линии разграничения было три случая нарушения перемирия на Артемовском направлении. Так, почти в половине 3 дня и около 17 часов незаконные вооруженные формирования хаотично из стрелкового оружия вели огонь по опорному пункту сил АТО в районе поселка Лозовое. А в 16.25 вблизи этого же населенного пункта боевики били из гранатомета по украинским подразделениям», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ штабе АТО не знают, с чем связано резкое уменьшение боевиками провокационных обстрелов

Кроме того, на Артемовском направлении, на временно не контролируемой украинскими войсками территории, боевики несколько раз открывали огонь между своими позициями. В 13.09 украинские наблюдатели зафиксировали работу вражеского крупнокалиберного пулемета неподалеку от поселка Логвиново в направлении населенного пункта Калиновка. А около 15.00 из стрелкового оружия неизвестные открыли огонь в поселке Новоалександровка.

Сьогодні, 30 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування практично дотримувалися режиму припинення вогню. З 6 ранку... Posted by Прес-центр АТО on 30 серпня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что в течение прошлых суток в зоне АТО боевики существенно уменьшили количество обстрелов украинских позиций.

При этом Лысенко отметил, что в штабе АТО не знают, с чем связано вчерашнее резкое уменьшение боевиками провокационных обстрелов.