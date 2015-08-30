В зоне АТО зафиксировано самое низкое количество обстрелов за последние 4 месяца

Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Вчера обстановка на востоке Украины значительно улучшилась. Было зафиксировано самое низкое количество обстрелов украинских позиций, начиная с 19 апреля. Противник ни разу не применил тяжелого вооружения, подлежащего отводу от линии столкновения. Впервые за много месяцев ни одного обстрела не было в поселке Пески", - сказал Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении вчера были зафиксированы три вражеские вооруженные провокации в темное время суток. Под Счастьем боевики открыли огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Возле Трехизбенки враг применил гранатомет, ведя огонь с противоположного берега Северского Донца. Наиболее неспокойно было возле с. Крымское, где враг провел получасовый минометный обстрел.

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На Донецком направлении в районе Светлодарской дуги противник трижды открывал огонь по украинским передовым позициям у села Луганское. Боевики, которые выдвинулись из района Углегорска, применили стрелковое оружие и гранатометы.

Вблизи Горловки вчера противник один раз нарушил режим тишины, обстреливая украинские позиции в с. Ленинское, что западнее Дзержинска. Боевики открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, установленной в жилых кварталах Никитовского района города.

На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера было тихо.

Также вблизи Донецкого аэропорта велись боевые действия низкой интенсивности. В темное время суток боевики до 10 раз открывали огонь по украинским передовым позициям из гранатометов. Основными двумя точкам противостояния вчера была линия столкновения между Спартаком и Авдеевкой, а также окрестности с. Опытное. Кроме этого, две вражеские провокации произошли в Марьинке. В Красногоровке и к югу от Донецка боевые действия не велись.

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На Мариупольском направлении в Широкино зафиксирована одна провокация боевиков с использованием пулемета.