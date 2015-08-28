Россия стягивает на Донбасс тяжелое вооружение и войска для наступления - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"На оккупированных территориях Украины сконцентрировано большое количество тяжелого вооружения и тяжелой техники. Происходит эшелонированное накопление значительных объемов горюче-смазочных материалов, боеприпасов, личного состава, чтобы обеспечить ведение активных наступательных действий, которые, согласно плану Генерального штаба (РФ), будут идти с введением на территорию Украины подразделений вооруженных сил РФ", - сказал Грицак.

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Он также сообщил, что материальные ресурсы перебрасываются как железнодорожным транспортом через неконтролируемые участки российско-украинской границы, так и с помощью пограничных притопленных переправ через реку Северский Донец.