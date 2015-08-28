За месяц Россия перебросила на Донбасс 15 эшелонов с боеприпасами - ИС

По данным группы, на Донбасс переброшено порядка 150 танков, 50 ББМ, 48-50 ствольных буксируемых артсистем и самоходных артустановок, 32 реактивные системы залпового огня (РСЗО), свыше 250 грузовых автомобилей с боеприпасами, амуницией и снаряжением, а также 15 эшелонов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (перевозки осуществляет ОАО «РЖД»).

Как ранее сообщала группа ИС, за 2 последних месяца численность российских танков на Донбассе увеличилось на 200 ед., РСЗО - на 130 ед.

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Всего на территории оккупированных районов Донбасса на конец августа 2015 г, т.е. на сегодня, действует группировка российско-террористических войск: личный состав – до 45 тыс. чел.; танков – порядка 600 ед.; ББМ – 1430-1450 ед.; артиллерия – ок. 770 ед., в том числе 500-510 единиц ствольной буксируемой и самоходной артиллерии. Также насчитывается 250-280 единиц РСЗО.

По данным «ИС», в том числе в составе подразделений регулярных ВС РФ: личный состав – 8500 чел., включая ДРГ российского спецназа; танков – 190 ед.; ББМ – порядка 500 ед.; артиллерия – 230 единиц.