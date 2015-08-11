МИД Литвы: Эскалация на Донбассе - четкий сигнал для противников санкций против России
Линкявичюс обратил внимание на последние события, которые происходили на Донбассе.
Эскалация на Донбассе является четким сигналом для противников санкций против России.
Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем микроблоге в Twitter.
Читайте такжеУкраина предупредила СММ ОБСЕ о возможности использования артиллерии в ответ на массированные обстрелы
"Непосредственная эскалация пророссийских сепаратистов в Украине: танковое вторжение, сожженные машины ОБСЕ. Четкий сигнал для всех противников санкций", - написал он.
Напомним, в ночь на 9 августа в Донецке возле офиса СММ ОБСЕ сгорели четыре автомобиля, принадлежащих организации. Украинский МИД расценивает это как попытку подконтрольных России боевиков заставить миссию прекратить фиксацию нарушений минских договоренностей.
Imminent escalation by pro- #Russian 'separatists' in #Ukraine:tank assault,burned OSCE vehicles.Clear signals to all противников of sanctions
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2015