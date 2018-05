МИД Литвы: Эскалация на Донбассе - четкий сигнал для противников санкций против России

Эскалация на Донбассе является четким сигналом для противников санкций против России.

Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеУкраина предупредила СММ ОБСЕ о возможности использования артиллерии в ответ на массированные обстрелы

"Непосредственная эскалация пророссийских сепаратистов в Украине: танковое вторжение, сожженные машины ОБСЕ. Четкий сигнал для всех противников санкций", - написал он.

Напомним, в ночь на 9 августа в Донецке возле офиса СММ ОБСЕ сгорели четыре автомобиля, принадлежащих организации. Украинский МИД расценивает это как попытку подконтрольных России боевиков заставить миссию прекратить фиксацию нарушений минских договоренностей.

Imminent escalation by pro- #Russian 'separatists' in #Ukraine:tank assault,burned OSCE vehicles.Clear signals to all противников of sanctions