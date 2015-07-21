В результате обстрела террористами окрестностей Майорского тяжело ранены две женщины
Сегодня российско-террористические войска обстреляли из артиллерии окрестности Майорского Донецкой области.
Под огонь террористов попал гражданский автомобиль, две женщины получили тяжелые ранения, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.
Раненым женщинам первую медицинскую помощь оказали военнослужащие сил АТО и эвакуировали их в ближайшую больницу.
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Как отметили в пресс-центре, боевики в последнее время «регулярно ведут провокационные обстрелы мирных населенных пунктов с целью запугивания местного населения и дискредитации украинских военных. Впрочем, гражданские мирные граждане знают, что именно пророссийские бандформирования причастны к обстрелам жилых кварталов населенных пунктов Донбасса».
ТЕРРОРИСТЫ ОБСТРЕЛИВАЮТ ИЗ АРТИЛЛЕРИИ МИРНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Есть ПОСТРАДАВШИЕ Сегодня, 21 июля, по состоянию на 8 часов утра...Posted by Пресс-центр АТО on 20 Июль 2015 г.