В результате обстрела террористами окрестностей Майорского тяжело ранены две женщины

Под огонь террористов попал гражданский автомобиль, две женщины получили тяжелые ранения, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

Раненым женщинам первую медицинскую помощь оказали военнослужащие сил АТО и эвакуировали их в ближайшую больницу.

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Как отметили в пресс-центре, боевики в последнее время «регулярно ведут провокационные обстрелы мирных населенных пунктов с целью запугивания местного населения и дискредитации украинских военных. Впрочем, гражданские мирные граждане знают, что именно пророссийские бандформирования причастны к обстрелам жилых кварталов населенных пунктов Донбасса».