В результате обстрела села под Волновахой ранена местная жительница

В результате прямого попадания снаряда в частный дом пострадала женщина 1961 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, женщина получила травмы в результате обрушения жилья. Ее вытащили из-под завала и доставили в больницу в Волновахе.

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