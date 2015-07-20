В результате обстрела села под Волновахой ранена местная жительница
12:51, 20 июля 2015Война
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Сегодня около 03:00 боевики открыли огонь по селу Березовое под Волновахой.
REUTERS
В результате прямого попадания снаряда в частный дом пострадала женщина 1961 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, женщина получила травмы в результате обрушения жилья. Ее вытащили из-под завала и доставили в больницу в Волновахе.
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