Боевики сами обстреляли Донецк, обнародован радиоперехват - штаб АТО

Об этом на брифинге заявил Андрей Таран, который представляет украинскую сторону в СЦКК, передают "Новости Донбасса".

"В сторону Авдеевского коксохима было выпущено 22 снаряда", - сказал он.

По его словам, это было сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь украинских военных, а в дальнейшем обвинить ВСУ в обстреле Донецка.

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Таран отметил, что украинская сторона в СЦКК неоднократно просила российских генералов способствовать отводу техники боевиков из жилых районов. Однако боевики продолжают производить провокационные обстрелы из жилых районов оккупированных городов, что приводит к ответному огню украинских военных по жилым районам.

Вместе с тем Таран и замруководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей Сергей Галушко предоставили запись радиоперехвата боевиков "ДНР", в котором говорится об обстреле Донецка 18 июля, передает "Украинская правда".

Согласно записи, обстрелы велись с территории Крытого рынка в самом Донецке, а не с украинской стороны, как заявляют боевики.

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"Ориентировочно в 20.00 начался обстрел из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения. Он велся из района Дурная Балка Калининского района Донецка, со стороны Макеевки. Обстреляли центральную часть города Донецка: Ворошиловский район, район улиц Панфилова, Щорса и улицы Университетской", - сказал Галушко.