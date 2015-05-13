Штаб АТО: на Донбассе находятся почти 9 тысяч военных РФ и 33 тысячи боевиков

Об этом заявил заместитель руководителя АТО Сергей Галушко, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети.

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"На территории Украины в пределах Донецкой и Луганской областей мы фиксируем наличие группировки российских войск численностью 8 тыс. 760 человек, 4 тактических ракетных комплекса "Точка-У", 190 танков, 520 боевых бронированных машин, системы "Буратино" – 8 единиц, 149 артиллерийских систем, 89 реактивных систем залпового огня", - сообщил он.

Он подчеркнул, что это не учитывая вооруженных бандформирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Они также насчитывают порядка 33 тыс. человек, свыше 850 бронемашин, танки, 550 единиц ствольной артиллерии, 282 единицы реактивной артиллерии, 28 бронетанковых средств, противоздушной обороны – 49, не считая реактивных комплексов", - сказал Сергей Галушко.

По его словам, в группировке противника продолжается ротация личного состава с заменой в подразделениях боевиков "ЛНР" и "ДНР" на наемников из России.