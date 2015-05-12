Москаль запретил проезд на территорию Луганщины по документам "ЛНР" и "ДНР"

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль запретил проезд с оккупированной на контролируемую Украиной территорию Луганской области по документам, выданным террористическими организациями Луганская и Донецкая "народные республики".

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Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, запрещен проезд лицам, предъявляющим на пунктах пропуска паспорта или иную документацию так называемых "ЛНР" и "ДНР". Такие «документы» сразу будут изыматься на блокпостах украинскими силовиками. Пересечение линии разграничения в обоих направлениях возможно исключительно на основании паспорта гражданина Украины.

Соответствующее распоряжение Москаля вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.