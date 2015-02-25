Россия перебрасывает через “Изварино” большое количество военной техники - штаб АТО
13:48, 25 февраля 2015Война
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Россия перебрасывает через неконтролируемый Украиной пункт пропуска “Изварино” большое количество военной техники.
РФ за последние двое суток перебросила через "Изварино" большое количество техники / Фото: ДПСУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, за последние двое суток РФ через пункт пропуска “Изварино” перебросила на территорию Украины установки “Град”, БТРы, значительное количество тентованных грузовых автомобилей с личным составом. Также, по словам Лысенко, российско-террористические войска подтягивают к Новоазовску технику и личный состав.
Напомним, 12 февраля УНИАН сообщал, что ночью границу в районе Изварино пересекли 50 танков, 40 залповых систем и 40 БТРов.
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