Россия перебрасывает через “Изварино” большое количество военной техники - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за последние двое суток РФ через пункт пропуска “Изварино” перебросила на территорию Украины установки “Град”, БТРы, значительное количество тентованных грузовых автомобилей с личным составом. Также, по словам Лысенко, российско-террористические войска подтягивают к Новоазовску технику и личный состав.

Напомним, 12 февраля УНИАН сообщал, что ночью границу в районе Изварино пересекли 50 танков, 40 залповых систем и 40 БТРов.