Ночью границу в районе Изварино пересекли 50 танков, 40 залповых систем и 40 БТРов - Лысенко
13:32, 12 февраля 2015Война
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Ночью украинскую границу в районе населенного пункта Изварино пересекли 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган" и 40 БТРов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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"Несмотря на заявления высокопоставленных должностных лиц РФ об отсутствии российской военной техники и военнослужащих на территории Украины, в ночь на 12 февраля в районе Изварино состоялось очередное перемещение через российско-украинскую границу полсотни танков, четырех десятков РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и такое же количество БТРов", - сказал Лысенко.
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