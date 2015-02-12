Ночью границу в районе Изварино пересекли 50 танков, 40 залповых систем и 40 БТРов - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Несмотря на заявления высокопоставленных должностных лиц РФ об отсутствии российской военной техники и военнослужащих на территории Украины, в ночь на 12 февраля в районе Изварино состоялось очередное перемещение через российско-украинскую границу полсотни танков, четырех десятков РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и такое же количество БТРов", - сказал Лысенко.