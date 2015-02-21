В район Новоазовска доставляют военную технику и боевиков

14:31, 21 февраля 2015
Война
7530 0

Сейчас активность врага наблюдается на южном направлении, в район Новоазовска доставляют военную технику, боеприпасы и боевиков.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов относительно вторжения в Украину военной техники и живой силы из России.

"Мероприятия происходят... Они происходят практически каждую ночь", - сказал он и добавил, что мероприятия происходят "малыми группами", которые, в конечном итоге, "концентрируются".

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погиб 1 украинский военный, 40 получили раненияЛысенко отметил, что сейчас наблюдается активность врага на южном направлении. "В районе Новоазовска, куда также попадает и военная техника, и боевики, и боеприпасы", - сказал спикер АТО.

Как сообщал УНИАН, боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО практически по всей линии разграничения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter