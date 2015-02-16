Британский журналист опубликовал фото двух тел со связанными руками в аэропорту Донецка

Об этом он написал в своем блоге.

По словам Томпсона, его пригласили в аэропорт представители боевиков.

Также он рассказал, что видел шесть тел, два из которых лежали возле сожженной боевой машины со связанными белым проводом руками. Боевики заявили, что это тела украинских бойцов.

Читайте такжеС начала сентября в зоне АТО найдено и эксгумировано более 150 тел украинских военнослужащих - поисковикиЕще четыре тела лежали в стороне, их руки "выглядели несвязанными".

Также журналист попросил не искажать содержание опубликованных им материалов.

"Давайте начистоту. Два замерзшие тела со связанными руками являются доказательством, что у двух замерзших тел связаны руки. На этом доказательства заканчиваются", - написал он, добавив, что не может сказать, связали им руки до смерти или после, убили их здесь или где-нибудь еще, были они в форме, или их одели в нее после смерти.