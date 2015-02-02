За сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских военных, 29 ранены – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. представителя Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"В результате обстрелов, боевых действий, боевых столкновений Украина потеряла 5 военнослужащих, еще 29 получили ранения. Военнослужащие направлены в медучреждения", - подчеркнул Селезнев.

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По его словам, "сейчас на эту минуту в госпиталях и лечебных учреждениях находятся 465 военнослужащих, в том числе 15 тяжелораненых".

Селезнев добавил, что в течение суток боевики осуществили 104 обстрела позиций украинских военнослужащих, а также населенных пунктов, вблизи которых находятся украинские подразделения. "Были обстреляны 35 населенных пунктов", - сообщил он.