Как Захарченко спасает генофонд ДНР

Пока гормональные негры НАТО беспорядочно натягивают снулых русских женщин на футбольных стадионах святой Руси, смелые бойцы Донецкой народной республики строго соблюдают «хлебное перемирие» и от души надеются, что с ними ничего подобного не случится.

«Хлебное перемирие», названное так в честь сбора урожая, в ДНР очень уважают, особенно после того, как глава молодой республики Александр Захарченко скурил по пьяному делу кукурузную кочерыжку, ничего не почувствовал и от досады подрался с колорадским жуком, но проиграл, а вот ополченец Сопля, водитель мопеда по образованию, напротив, посеял на одном намоленном поле моток медной проволоки, все лето поливал ее и бережно пропалывал, рассчитывая на дружные всходы – несложные расчеты позволяли надеяться минимум на сто центнеров меди с гектара, - а по осени оказалось, что ту проволоку кто-то давно украл и сдал в металлолом.

Таким образом, цена мира во время битвы за урожай возрастает многократно.

Таким образом, цена мира во время битвы за урожай возрастает многократно. Пользуясь случаем, в Донбасс под надуманным предлогом лезут всяческие миротворцы из стран дальнего зарубежья, и это не может не вызывать беспокойства. Граждане молодых республик с тревогой и глубокой озабоченностью наблюдают за тем, что творится сейчас в России, а там кошмар. Тысячи иностранных негров, притворяясь мирными футбольными болельщиками, массово совокупляются с русскими женщинами, разнося по миру венерические болезни, которые человечество давно считало побежденными; страдает генофонд, рушатся семьи, особенно опасно на стадионах: стоит только русской болельщице открыть рот в крике «гол!», как этим тут же пользуется заранее облюбовавший ее негр, и русская болельщица утрачивает интерес к матчу.

Бывают, впрочем, и исключения: так, одна русская женщина начала кричать «гол!» одновременно с первым свистком судьи и не прекращала даже после того, как все разошлись, но редко кому нынче в России так везет, тем более что к той женщине в конце концов подкатил проснувшийся Боярский, всю измял, укусил за потертое седло и убежал в слезах. Спасу от иностранных «миротворцев» нет даже в церкви. Глупо надеяться, что от них удастся скрыться в ДНР.

«Мое личное мнение, что без согласования ДНР, ЛНР миссия ООН сюда входить не будет, - с легкой паникой в голосе заявил предводитель ДНР Александр Захарченко. – Иначе они превращаться будут в мишени. У нас просто станет на одного противника больше. Ну вы знаете, чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо». «Украинская сторона хочет миротворцев ООН использовать как пушечное мясо, - возмущенно добавил на следующий день боевой спецзаместитель командира суперспецназа ДНР Захар Прилепин, каратист. – Конечно, по ним будут стрелять, если они войдут».

Возмущение Захара Прилепина понятно: пока Захар, не жалея печени, сражается с украинскими карателями, в рукопашную штурмуя винноводочный, его жена в России ходит на футбол. В первый раз из любопытства пошла, с подружками, а потом ничего, втянулась, освоила стандарты, один раз даже по телефону рассказывала умиляющемуся Захару про какой-то «одиннадцатисантиметровый», но объяснить толком не смогла – в трубке забулькало, а потом связь оборвалась. Захар перезвонил, но у жены было все занято. Возмутившись, он выпил одеколону, уснул голый в камышах и во сне взял Киев.

Александр Захарченко заботливо укрыл Захара портянкой и зябко поежился с бодуна: можно, конечно, долго рассказывать о том, как легко будет ополченцам ДНР не целясь расстреливать миротворцев ООН, но попробуй при этом открыть рот, чтобы крикнуть «ура» или, допустим, «Путин, введи», как тут же объявится какой-нибудь простодушный негр и выполнит просьбу буквально. Им это не впервой, да и многим ополченцам, чего уж там, не в новинку, но что тогда станет с генофондом молодой республики, с семейными ценностями, кто, в конце концов, пойдет на 9 мая, тем более что при первых же признаках ввода миротворцев Прилепин свалит к жене нянчить десять негритят, а самого предводителя ДНР тихо прирежут вагнеровцы проездом из Сирии в Молькино?.. Эти вопросы до сих остаются открытыми, как рот Захарченко, но криком и тупыми угрозами делу уже не поможешь.

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Всех желающих помочь украинской армии прекратить страдания товарищей Захарченко и Прилепина просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников