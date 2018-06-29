Захарченко пригрозил расстреливать миротворцев ООН, если они зайдут на Донбасс "по украинскому сценарию" (видео)

Кроме этого он отметил, что боевики поддерживают предложение России о размещении "голубых касок" только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что миротворцы ООН "превратятся в мишени", если зайдут на Донбасс по предлагаемому Украиной сценарию.

Об этом он заявил во время "прямой линии", сообщает в Twitter блогер Necro Mancer.

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"Без согласования ДНР/ЛНР миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил боевик.

Кроме этого он отметил, что боевики поддерживают предложение России о размещении "голубых касок" только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ.

#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) 29 июня 2018 г.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко отстранил называющего себя "вице-премьером правительства республики" Александра Тимофеева ("Ташкента") от руководства так называемой общественной организацией "Оплот Донбасса". Главарь "ДНР" Захарченко, таким образом, пополнил свое портфолио еще одной "высокой должностью".