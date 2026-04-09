Курс валют в обменниках и банках: евро резко подорожал

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 9 апреля, подешевел на 8 копеек и составляет 43,72 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 43 копейки и составляет 51,17 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи – 50,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 9 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,76 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 49 копеек.

Курс доллара в Украине может ощутимо снизиться в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что, если стоимость нефти на мировых рынках будет снижаться, украинская гривня будет реагировать ослаблением курса доллара. Евро, по прогнозу Дубаса, останется на текущем уровне, а доллар может подешеветь до 43,20–43,40 гривни уже в ближайшее время.

