Из-за рисков для пилотов новые разведдроны могут вытеснить истребители, – Forbes

Спасательная операция по спасению американского пилота показала, почему опасные миссии должны выполняться беспилотниками.

Успешно спасти сбитого американского пилота в Иране удалось благодаря сотням людей и задействованным более чем 150 самолетам. Несколько машин было потеряно, а на каждом этапе существовал риск серьезных потерь: спасение одного могло стоить жизни многим другим.

Чтобы снизить риски, ВВС США используют дроны, подобные MQ-9 Reaper. США уже потеряли более десятка Reaper в Иране. И поскольку задачи спасения сбитого экипажа становятся все сложнее, аргументы в пользу беспилотных самолетов в опасных зонах усиливаются, пишет Forbes.

Альтернативой пилотируемым миссиям уже стали беспилотные решения. США разработали ряд беспилотных шпионских дронов, в частности серию реактивных дронов AQM-34 Firebee. Они были созданы для воздушных целей и выполнили тысячи миссий над Азией. В 1964 году китайцы устроили выставку сбитых американских шпионских дронов Firebee, заявив о "великой победе" в сбивании этих американских самолетов. США опровергали любую информацию.

Отмечается, что "ЦРУ продолжало разрабатывать беспилотники для разведки, один из которых эволюционировал в RQ-1 Predator. Это был, по сути, планер с двигателем, имевший большую дальность полета и длительную продолжительность полета". Один Predator стоил около 4 миллионов долларов, причем большая часть расходов пришлась на сенсоры.

В 2001 году он был модернизирован из разведывательного в ударный дрон. Туда добавили ракеты Hellfire. Согласно сообщениям того времени, ВВС были против идеи, чтобы беспилотные самолеты взяли на себя эту роль, но ЦРУ настаивало на том, что они все равно разработают эту возможность.

Преемником стал Predator B, который ВВС назвали MQ-9 Reaper. Он гораздо больше похож на традиционный боевой самолет, с большей скоростью и более тяжелой бомбовой нагрузкой, хотя и меньшей продолжительностью полета. В 2021 году ВВС потратили 781 миллион долларов на 24 дрона Reaper, что указывает на то, что стоимость одного со всем сопутствующим оборудованием составляла около 32 миллионов долларов.

Даже такие дорогостоящие дроны подвергаются опасности: "Потеря каждого из них не влечет за собой никаких политических издержек. Нет риска жертв или захвата Ираном экипажа в заложники. В худшем случае может потребоваться уничтожить обломки беспилотника, чтобы предотвратить захват секретного оборудования".

"Если пилотируемые самолеты будут продолжать летать над Ираном или будущими зонами боевых действий, пилоты неизбежно попадут в плен. Никто не предлагает отказаться от политики, согласно которой никого не следует оставлять позади. Но каждая спасательная миссия может иметь не счастливый конец, и чем больше их требуется, тем выше риск. А поскольку беспилотники-перехватчики распространяются, опасность на низкой высоте возрастает", – отметил автор, добавив, что с появлением дронов исчезает необходимость и политический риск спасательных миссий.

Как проходила миссия по спасению американского пилота

Напомним, что для спасательной миссии по спасению сбитых пилотов потребовалось 155 самолетов, включая 4 бомбардировщика, 64 истребителя, 48 заправщиков и 13 спасательных самолетов. Остальные 28, вероятно, включали транспортные и ударные вертолеты, а также системы АВАКС и самолеты радиоэлектронной борьбы. В операции также участвовали некоторые беспилотники, и они также могут быть включены в общее количество самолетов.

По мнению авторов, такой уровень ресурсов неизбежен: "Насколько нам известно, спасательная служба заняла заброшенную взлетно-посадочную полосу, чтобы высадить два транспортных самолета Специальных операций MC-130 Hercules, каждый из которых имел по два вертолета MH-6 Little Bird. Они подобрали сбитого пилота, но когда оба MC-130 застряли в мягком грунте, были отправлены еще два транспортных самолета, чтобы забрать всех. Истребители обеспечивали воздушное прикрытие, бомбардировщики сбросили сотни бомб, чтобы подавить оборону и отвлечь иранцев".

Оставленные MC-130 и вертолеты были взорваны, чтобы не попали в руки Ирана. Сообщается, что также был потерян штурмовик A-10, который обеспечивал непосредственную воздушную поддержку. Общая стоимость потерь оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Издание напомнило, что подобный уровень планирования был задействован во время последней крупной спасательной операции, когда пилот F-16 Скотт О'Грейди был эвакуирован в 1995 году во время конфликта в бывшей Югославии. Тогда спасательные силы состояли из двух вертолетов CH-53 в сопровождении двух боевых самолетов AH-1 и двух реактивных самолетов Harrier, а также дублирующих сил в режиме ожидания и многих других подразделений поддержки.

"Миссии будут только усложняться, поскольку противовоздушная оборона усиливается. И хотя штурмовики могут быть быстрыми, незаметными и маневренными, чтобы уклоняться от ракет, транспортные средства для эвакуации людей всегда будут уязвимыми и всегда будут находиться под угрозой", – пишет автор.

Сколько беспилотников Reaper потеряли США

Добавим, что США активно используют дроны Reaper для разведывательных миссий в Иране. По состоянию на 7 апреля было потеряно не менее 16 беспилотников.

Беспилотники MQ-9 управляются дистанционно пилотами из США. Они оснащены 100-килограммовыми бомбами малого диаметра и могут поражать цели, находящиеся далеко за пределами досягаемости ракет.

