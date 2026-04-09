Популярный украинский актер откровенно рассказал о своих доходах

Украинский актер и сын Вячеслава Довженко – 21-летний Иван Довженко – рассказал о своих доходах.
Не секрет, что звезда фильмов "Мавка. Настоящий миф" и "На драйве" только начинает активно развивать собственную карьеру. Однако Довженко работает как в театре, так и снимается в кино. Но в комментарии для проекта "Ранок у великому місті" молодой актер подчеркнул, что пока не получает больших гонораров.
"У меня обычная зарплата актера. Это меньше 20 000 гривень. А иногда бывает, что и больше 20 000 гривень. Это как получится. В зависимости от того, какой проект или какой спектакль", – отметил Иван.
Довженко также вспомнил о своей первой работе. Тогда, по словам актера, он был счастлив получить даже небольшие деньги.
"Мой первый проект стоил 4 000 за один съемочный день. И я был, честно, очень счастлив", – вспомнил сын Вячеслава Довженко.
