Популярный украинский актер откровенно рассказал о своих доходах

Украинский актер и сын Вячеслава Довженко – 21-летний Иван Довженко – рассказал о своих доходах.

Не секрет, что звезда фильмов "Мавка. Настоящий миф" и "На драйве" только начинает активно развивать собственную карьеру. Однако Довженко работает как в театре, так и снимается в кино. Но в комментарии для проекта "Ранок у великому місті" молодой актер подчеркнул, что пока не получает больших гонораров.

"У меня обычная зарплата актера. Это меньше 20 000 гривень. А иногда бывает, что и больше 20 000 гривень. Это как получится. В зависимости от того, какой проект или какой спектакль", – отметил Иван.

Довженко также вспомнил о своей первой работе. Тогда, по словам актера, он был счастлив получить даже небольшие деньги.

"Мой первый проект стоил 4 000 за один съемочный день. И я был, честно, очень счастлив", – вспомнил сын Вячеслава Довженко.

