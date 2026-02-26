Названы лучшие места Европы, чтобы полюбоваться цветами: когда лучше ехать

Эти восемь невероятных локаций подарят туристам невероятные впечатления и лучшие фото для соцсетей.

"Цветочный" туризм, похоже, никогда не теряет актуальность. Люди массово съезжаются полюбоваться цветением полевых цветов или фруктовых деревьев, несмотря на карантин, войны и прочие потрясения.

Традиционно лучшим временем для этого считается весна-лета. Но поскольку у природы свои законы, важно правильно подобрать время для посещения той или иной цветочной локации.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet отобрало восемь туристических локаций в Европе, где можно полюбоваться цветением в этом году.

Видео дня

Также эксперты определили лучшее время для поездки по каждому такому направлению.

"Потрясающие цветочные феерии Европы самым великолепным образом отмечают смену времен года. Подсолнухи склоняют свои золотистые головки под безупречно голубым небом Тосканы летом. Лавандовые поля тянутся на многие километры, источая аромат, между деревнями Прованса с домами из медового цвета. Розы наполняют воздух сладким ароматом в Болгарии. Колокольчики под пение кукушек окрашивают древние леса Британии в фиолетовый цвет в мае. Тюльпаны возвещают о наступлении весны, устраивая радужное буйство цветов в Нидерландах", – отмечают авторы материала.

8 лучших мест в Европе, где можно полюбоваться цветами

Валансоль, Франция: ароматные лавандовые поля – с середины июня до середины июля. Валь д'Орча, Италия: монохромные поля – апрель-май для маков, июль-август для подсолнухов. Великобритания: лесные колокольчики – с середины апреля до конца мая. Долина Херте, Испания: цветение сакуры – с середины марта до начала апреля. Дельта Дуная, Румыния: водяные лилии – с июня по август. Болленстрек, Нидерланды: разноцветные тюльпаны – с середины марта до середины мая. Пиано-Гранде, Умбрия: полевые цветы – с мая по июль. Казанлык, Долина Роз, Болгария: для сбора лепестков роз – с середины мая до середины июня.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ипанскую столицу Мадрид признали лучшим направлением Европы для посещения в 2026 году.

Также эксперты определили семь новых чудес света, которые туристам стоит посетить в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: