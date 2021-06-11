Государственные СМИ КНДР предупреждают, что, если K-pop не остановить, Северная Корея "рухнет, как сырая стена".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал музыкальный жанр южнокорейской музыки K-pop, переросший уже в субкультуру по всему миру, беспощадной "злокачественной опухолью", портящей "одежду, прически, речь и поведение молодых северокорейцев".

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что растущее влияние южнокорейской музыки побудило Кима объявить новую культурную войну. Государственные СМИ КНДР предупреждают, что, если K-pop не остановить, Северная Корея "рухнет, как сырая стена".

В последние месяцы лидер КНДР и государственные СМИ почти ежедневно негативно высказываются об "антисоциалистических" влияниях, распространяющихся в стране. Ким приказал своему правительству пресечь культурное вторжение.

Читайте такжеУгроза режиму: в КНДР запретили узкие джинсы, пирсинг и экстравагантные прическиВ декабре прошлого года Северная Корея уже приняла новый закон, предусматривающий от пяти до 15 лет заключения в трудовых лагерях за просмотр или хранение южнокорейского развлекательного контента. Ранее максимальное наказание за такие преступления составляло пять лет каторжных работ.

Те, кто передает такие материалы северокорейцам, могут столкнуться с еще более суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Новый закон также предусматривает до двух лет каторжных работ для тех, кто "говорит, пишет или поет в южнокорейском стиле".

В феврале Ким Чен Ын приказал "безжалостно" искоренить растущие капиталистические тенденции по всей территории страны. В апреле он предупредил, что в "идеологическом и психологическом состоянии" молодых северокорейцев происходят "серьезные изменения". А в мае государственная газета писала, что Северная Корея "рухнет", если такое влияние усилится.

Северная Корея не впервые выступает против "идеологического и культурного вторжения". Сейчас все радиоприемники и телевизоры в стране настроены только на прием государственных программ. Правительство заблокировало жителям доступ в глобальный интернет. Специальные люди патрулируют улицы, останавливая мужчин с длинными волосами и женщин в слишком коротких юбках или узких брюках. По данным посольства России в Пхеньяне, единственная доступная краска для волос в стране - черная.

Читайте такжеКим Чен Ын заявил, что КНДР переживает тяжелейший момент в историиВ то же время почти половина участников опроса, проведенного Сеульским национальным университетом среди 116 человек, бежавших из Северной Кореи в 2018-2019 годах, заявила, что раньше они часто смотрели южнокорейский контент, находясь на родине.

NYT отмечает, что Ким Чен Ын когда-то казался более гибким к внешней культуре. Однако, считает издание, уверенность северокорейского лидера ослабла после того, как его дипломатические отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом потерпели неудачу в 2019 году, а экономические санкции запада не были сняты.

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Перевод: Катерина Комолова