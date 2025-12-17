В 4:00 по Киеву ожидается обращение Трампа к нации.

В ночь на четверг, 18 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вероятно, объявит войну Венесуэле.

Такое заявление сделал журналист Такер Карлсон со ссылкой на неназванного члена Конгресса в эфире подкаста Judging Freedom. По его словам, накануне американские законодатели получили информацию о неизбежной войне с Венесуэлой.

"Я, конечно, много разговаривал по телефону на эту тему. У меня нет власти. Я подкастер, но мне это очень интересно. И вот что я знаю на данный момент: вчера члены Конгресса были проинформированы о том, что грядет война", – сказал он.

Видео дня

Карлсон говорит, что такое заявление Трамп может сделать в обращении к нации в 9 часов вечера (04:00 по киевскому времени, – УНИАН).

"И кто знает, к слову, произойдет ли это на самом деле? Я не знаю. И я никогда не хочу преувеличивать то, что я знаю, а это в целом довольно ограниченная информация. Но член Конгресса рассказал мне об этом сегодня утром", – добавил журналист.

США и Венесуэла

В последние месяцы напряженность в отношениях США и Венесуэлы, кажется, достигла апогея. Трамп посылал к границам страны военные самолеты, проводились атаки на корабли – как утверждалось, связанные с наркотрафиком.

В начале ноября Трамп заверил, что Соединенные Штаты не готовят военную операцию против Венесуэлы, несмотря на слухи о развертывании сил в Карибском бассейне.

Однако затем издание NYT выпустило материал, где писало, что США и Венесуэла оказались на пороге войны. Сообщалось, что американская администрация разработала несколько сценариев.

29 ноября Трамп объявил, что США закрывают для гражданских полетов воздушное пространство над Венесуэлой и "вокруг" нее. Тогда американский лидер не раскрыл причин такого решения, однако в СМИ писали, что это может говорить о подготовке военной операции.

17 декабря президент США объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы, а режим страны признал "иностранной террористической организацией".

