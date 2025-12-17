В православный праздник сегодня просят укрепить веру и дать сил.

18 декабря по новому церковному календарю православные в Украине чтят память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. О том, какие обычаи соблюдают в этот день, что под запретом, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Какой сегодня православный праздник

Православная церковь Украины 18 декабря (31 декабря - по старому календарю) чтит память святителя Модеста.

Модест родился в VII веке в Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Его воспитали в христианской вере, и, повзрослев, он принял монашеский постриг. Со временем Модест стал настоятелем монастыря преподобного Феодосия Великого в Палестине.

В то время началась война с персидским царем Хозроем и массовые гонения христиан: разрушались храмы, а Иерусалимский патриарх Захария вместе с Крестом Господним оказался в плену. Модесту доверили управление Иерусалимской Церковью - он начал восстанавливать святыни, возродил храм Гроба Господня и вскоре стал патриархом Иерусалимским. Святитель прожил 97 лет.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 18 декабря вспоминают преподобного Савву Освященного - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник, о традициях даты и ее запретах.

О чем стоит помолиться, что нужно и что нельзя делать сегодня

С молитвами к святителю Модесту обращаются, чтобы попросить укрепить веру в Бога, людей и свои силы. Святого издавна почитают как покровителя домашнего скота, поэтому молятся также и о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и достатке в хозяйстве. На иконах Модеста нередко изображают вместе со святыми Флором, Лавром и Власием - к ним также обращаются с молитвами о сохранности домашней живности.

В народе праздник прозвали Модестов день. Сегодня принято наводить порядок в доме, а по одной из примет сегодня для привлечения достатка нужно купить новый веник, перевязать его красной лентой и поставить в углу дома.

В церковный праздник не приветствуются ссоры, ругань, сквернословие и праздность.

По народным поверьям, этот день считается опасным из-за "разгула нечистой силы", поэтому существует ряд особых запретов. Нужно постараться не оставлять на видном месте ножи и другие острые предметы, запрещается шить и штопать одежду.

Особое внимание уделяли деньгам и достатку: в этот день не советуют брать или давать в долг, чтобы не провести весь следующий год в нужде.

Приметы 18 декабря

Приметы дня говорят о погоде зимой, а также летом:

морозный день выдался - остальная часть зимы будет снежной и мягкой;

снегири запели - к снегопаду;

снег оседает под ногами - жди оттепель;

дым из трубы тянется вверх - к похолоданию.

В народе говорят, что какая погода в Модестов день, таким будет и июнь.

