День в Сучаве: что стоит знать о городе с ближайшим к Украине международным аэропортом

Аэропорт румынского города Сучава является ближайшим к границам Украины, откуда наши граждане и иностранные гости могут продолжить свой путь в другие страны. Как туда добраться и чем можно себя развлечь, если вас занесет на день в Сучаву, по собственному опыту расскажет УНИАН.Туризм.

Международный аэропорт им. Штефана Великого в Сучаве (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava) расположен всего лишь в 88 километрах от центрального автовокзала украинского города Черновцы, что делает его ближайшим для украинцев среди всех аэропортов на территории соседних стран.

Как доехать из Украины в Сучаву

Поскольку между Украиной и Румынией до сих пор нет прямого железнодорожного сообщения, многие украинцы не часто рассматривают румынские аэропорты как отправную точку в другие страны мира. На самом деле в румынский город Сучава из украинских Черновцов по вполне лояльной цене от 400 гривень можно доехать маршруткой или автобусом за 2-3 часа (но наш рекорд был 1,5 часа при возвращении в Украину) – и это с учетом времени на прохождение пограничного контроля. Подробнее об автобусном маршруте "Черновцы – Сучава" можно почитать в нашем отдельном материале.

Обычно на контрольно-пропускном пункте "Порубное – Сирет" не бывает больших очередей, поэтому проверка проходит очень быстро – в отличие от польской границы, здесь пассажиров не заставляют выходить со всеми своими вещами и следовать с ними для дополнительного контроля к специальным сканерам.

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Впрочем, должны предупредить, если вдруг в вашем автобусе поймают проблемного пассажира – например, с запретом на выезд из Украины или с запрещенными предметами в багаже, все пассажиры рейса рискуют застрять на границе надолго. Например, недавно был случай, когда у гражданки другой страны во время проверки нашли сигареты в количестве больше нормы – и из-за этой задержки другие пассажиры едва не опоздали на свой самолет. Потому рекомендуем вам закладывать больше времени на пересадку, с учетом возможных форс-мажоров.

Также доехать до Сучавы можно из Винницы, но в дороге придется провести от 7 до 10 часов, с билетами от 730 до 2500 гривень, или из Одессы, за более 12 часов с пересадкой в молдавском Кишиневе за 1400 гривень.

Как доехать до аэропорта города Сучава

В первую очередь стоит учесть, что автобусы и маршрутки из/в Украину едут к разным остановкам в Сучаве – часть направляется к железнодорожному вокзалу, а часть едет к автовокзалу, и расположены эти остановки в разных концах города на расстоянии около 4 километров друг от друга. Есть также автобусы, которые едут до самого аэропорта Сучавы, но этот момент надо уточнять при покупке билета и дополнительно при посадке, ведь существует вероятность, что при отсутствии желающих водитель решит не ехать до аэродрома.

Если же вы не найдете прямого автобуса в аэропорт Сучавы, от остановки Gara Burdujeni (возле главного железнодорожного вокзала) до самого аэропорта круглосуточно раз в час курсирует автобусный маршрут №8. График движения – круглосуточно ежедневно, однако в день он курсирует четко между этими пунктами почти без остановок, а ночью ездит по расширенному маршруту, заезжая в район Обчини. Стоимость проездного билета по маршруту, который действует в течение 100 минут, составляет 10 румынских лей (чуть больше 90 гривень). Больше информации можно узнать на сайте аэропорта Сучавы.

Здесь мы еще должны предупредить: почему-то Google maps не показывает маршруты общественных автобусов в Сучаве, поэтому расписания и маршруты движения стоит смотреть на стендах на остановках, или же на муниципальном транспортном сайте (но там есть только версия на румынском языке).

Поскольку расстояние до аэропорта Сучавы от центра города составляет всего лишь чуть более 10 километров, также можно воспользоваться такси. Только брать его надо не у водителей возле вокзала, а через сервис Bolt – стоить это будет в среднем 50-60 румынских лей (около 450-550 гривень).

Рейсы через аэропорт города Сучава

Международный аэропорт Сучавы является совсем маленьким, поэтому не стоит ожидать там большого количества авиарейсов – максимум до десяти в день в топ-сезон.

В частности, по состоянию на сейчас оттуда летает один внутренний рейс местного авиаперевозчика TAROM – в румынскую столицу Бухарест (второй, более отдаленный аэропорт города București-Otopeni).

Из международных авиакомпаний из аэропорта Сучавы в Европу летает венгерский лоукостер Wizz Air: Великобритания (Лондон), Италия (Милан, Рим) и Германия (Дортмунд, Мемминген).

Также с осени 2024 года из Сучавы начнет летать новый румынский лоукостер Bees Airlines, связанный с украинским Bees Airline, который прекратил летать с начала полномасштабной войны России в Украине. Он планирует летать в немецкий аэропорт Карлсруэ/Баден-Баден и израильский Тель-Авив.

Кроме того, через аэропорт летает ряд чартерных рейсов, в том числе в Египет от украинской SkyUp Airlines, которая сейчас базируется в странах Европы.

Где остановиться в Сучаве

При отсутствии гражданского авиасообщения в Украине, обычно дорога в другие страны, особенно не имеющие общей границы с нашим государством, растягивается на двое суток, влечет за собой дополнительные расходы и нередко заставляет понервничать. Впрочем, если у вас есть время, вдохновение и финансы, мы советуем всегда останавливаться на дополнительную ночёвку посреди маршрута.

С одной стороны, дополнительная ночь в месте пересадки избавит вас от лишних нервов и спасет от опоздания на следующий рейс, а, с другой стороны, даст вам возможность передохнуть, принять душ, нормально поесть и просто полежать в горизонтальном положении. Особенно это актуально для тех, кто едет к границе из центра, севера или востока страны – из того же Киева в Черновцы еще придется добираться поездом всю ночь.

В случае с Сучавой, если выехать из Черновцов утренним автобусом и до обеда уже быть на месте, то еще можно успеть на поздний вечерний рейс, однако с дневными рейсами лучше не рисковать – на границе или просто в дороге могут быть задержки. Тогда все же лучше остановиться на ночь в Сучаве, чтобы спокойно утром отправиться дальше – в аэропорт, на поезд или на автобус.

В Сучаве на популярных сервисах по поиску жилья туристам доступны более 100 вариантов размещения – как в отелях, так и частных апартаментах, в обоих случаях цены стартуют от 30 евро в расчете на одну ночь за помещение эконом-класса недалеко от центра города, независимо от того, останавливается ли там один человек или два.

Где поесть в Сучаве

Больше всего приличных заведений питания в Сучаве расположены на улице Strada Vasile Bumbac в центре города, рядом с главными историческими памятниками и музеями.

В основном это рестораны смешанной европейской кухни – вроде тех, которые вы привыкли видеть в украинских райцентрах, не являющихся мощными туристическими центрами. Здесь вас ждет стандартный набор блюд "пицца, паста, салат, бургер, картошка фри", да и цены в этих заведениях на уровне украинских.

А вот что мы советуем попробовать, так это румынское локальное вино. Возможно, вас это удивит, но Румыния славится своими винами и входит в десятку главных производителей этого напитка в Европе.

Кроме того, в Румынии неплохая кофейная культура – вот и в Сучаве можно будет найти несколько неплохих локаций для кофеманов.

Также в Сучаве есть несколько заведений McDonald's, где украинцы могут, например, отведать давно забытые завтраки.

Немного фактов о Сучаве

По внешнему виду Сучава (Suceava) очень напоминает Украину, поэтому вы не сразу поймете, что находитесь заграницей. Здесь такие же панельные дома в спальных районах, торговые центры на окраинах и похожие заведения питания.

Поэтому, возможно, вы будете удивлены, когда узнаете, что в свое время это был большой и важный город. Сучава была основана в 1388 году и в течение почти двух веков была центром Молдавского княжества. Впрочем, эта местность упоминалась как торговый центр на пути из Львова в румынский Галац еще в летописях 12 века.

А еще это один из центров украинской диаспоры Южной Буковины – в 19 веке, в австрийские времена, в Сучаву массово переселялись украинцы из Галичины, а сейчас там работает генеральное консульство Украины, поэтому не удивляйтесь, когда будете встречать украинцев.

Что посмотреть в Сучаве

Главная туристическая достопримечательность Сучавы – Тронная крепость (Cetatea de Scaun a Sucevei), построенная в 14 веке. Именно здесь в 15-16 веках жил и умер своей смертью в весьма почтенном по тем временам возрасте молдавский воевода Штефан Великий, который является настоящим национальным героем как в Румынии, так и Молдове (почти в каждом городе есть главная улица, названная в его честь). В свое время он сделал Молдавское княжество очень мощным, дал жару туркам, заключил выгодное соглашение с поляками, но потом его потомки растеряли все достижения. Замок полностью разрушили по приказу османов в 17 веке, а то что мы видим сейчас – результат реконструкции.

Место довольно красивое и интересное – стоит того, чтобы посетить, если остаетесь на ночлег в Сучаве. Тем более, что замок расположен в самом центре города. Вечером его еще очень красиво подсвечивают.

Подниматься к крепости нужно от типичной румынской Церкви Святого Георгия Миреуци (Biserica "Sfântul Gheorghe" Mirăuți) через уютный лесопарк Parc Şipote, поэтому лучше позаботиться об удобной обуви – как пройдете огромную статую Штефану Великому (Equestrian statue of Ştefan cel Mare), поймете, что вы на правильном пути.

Рядом с замком также есть музей народной архитектуры и быта Bucovina Village Museum, что-то вроде нашего "Пирогово" – на самом деле, у румын очень много общих черт с нами, особенно в этой части страны.

Также по дороге можно посетить Монастырь Святого Иоанна Нового Сучавского (Mănăstirea "Sfântul Ioan cel Nou" de la Suceava), построенного в 16 веке – там есть фрески, святые мощи и колокольня.

Кроме того, в центре города есть еще несколько музеев на случай, если будете в Сучаве в холодную дождливую погоду.

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Если вы не найдете удобного вам рейса из Сучавы, можно будет продолжить поездом или автобусом путешествие в другие города Румынии, где есть аэропорты с более разветвленной транспортной сетью – например, в Яссы или Клуж-Напоку, или же посетить какой-то румынский город как самостоятельную полноценную туристическую локацию – например, Бухарест, Брашов, Констанцу, Сибиу или Сигишоару.

Марина Григоренко

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