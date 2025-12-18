Было повреждено по меньшей мере полтора десятка частных домов.

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря массированно обстреляли Черкассы. В результате атаки пострадали шесть человек, а часть города осталась без света. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Россияне целились по критической инфраструктуре - часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы", - отметил он.

По словам чиновника, из-за падения беспилотников на нескольких локациях были повреждены жилые объекты - по меньшей мере полтора десятка частных домов.

"Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили", - добавил Табурец.

Как писал УНИАН, ранее РФ массированно атаковала Одессу, в результате чего масштабный пожар охватил склад с бойлерами. По словам спасателей, ликвидацию последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

"Спасатели находились в укрытии. К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС Одесской области.

Также сообщалось, что РФ ударила "Шахедами" по Запорожью, в результате чего загорелся девятиэтажный жилой дом и пострадали люди. Кроме того, из-за удара дрона выгорели квартиры на двух этажах жилого дома.

