Исследователи, отслеживающие диких белых медведей на севере Канады, стали свидетелями крайне редкого явления: медведица усыновила детеныша, который не был ее биологическим потомком. Об этом пишет BBC.

Пятилетняя медведица и ее 10-11-месячные детеныши были замечены и запечатлены на камеру во время ежегодной миграции белых медведей вдоль западной части Гудзонова залива недалеко от Черчилля, Манитоба, города, известного своей популяцией белых медведей.

"Это необычно. Мы точно не знаем, почему это происходит… но знаем, что это случается крайне редко", - сказала в Алисса Макколл, ученый из организации Polar Bears International.

Интересно, что это всего лишь 13-й известный случай усыновления из 4600 медведей, изученных в этом районе за почти пять десятилетий.

Медведица была впервые запечатлена, когда она вышла из своей родильной берлоги этой весной. В то время у нее был один детеныш, которого ученые пометили для изучения. Осенью её снова видели, но на этот раз с двумя медвежатами - первым, помеченным биркой, и ещё одним, без бирки. Исследователи не уверены, что случилось с биологической матерью нового медвежонка, но пытаются идентифицировать её с помощью генетических образцов. Эван Ричардсон, учёный-белокровый медведь из Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, сказал:

"В наше время, в условиях изменения климата, медведям нужна вся возможная помощь. Если у самок есть возможность взять ещё одного медвежонка, позаботиться о нём и успешно отлучить его от груди, это очень хорошо для медведей в Черчилле".

Отмечается, что у белых медведей в дикой природе всего 50% шансов дожить до взрослого возраста, но наличие матери, заботящейся о них, повышает их шансы.

По словам исследователей, медвежата выглядят здоровыми и, вероятно, останутся с матерью примерно до двух с половиной лет. Далее семья, как ожидается, отправится на морской лед, где медвежата научатся у своей матери охотиться на тюленей и выживать самостоятельно.

"Приятно знать, что медведи заботятся друг о друге", - добавил Ричардсон.

