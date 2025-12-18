Выплаты продолжат начислять при одном условии.

Пенсия в 2025 году, как и во всех предыдущих, выплачивается пожилым украинцам, прежде всего, по возрасту. Это пожизненная финансовая помощь от государства, но в некоторых случаях ее могут перестать оказывать. Узнайте, для кого пенсия в Украине с 1 января 2026 года может стать невозможной.

Что такое идентификация пенсионеров и зачем она нужна

Идентификация пенсионеров в Украине - это процедура, с помощью которой государство проводит своего рода перепись пожилого населения. Такой шаг необходим, чтобы понимать, какое количество пенсионеров на данный момент остается в живых, юридически относится к Украине и претендует на ежемесячные платежи.

Согласно постановлению Кабмина № 299, был утвержден порядок выплат пенсий людям, которые:

проживают на оккупированных Российской Федерацией территориях или на тех, где велись или ведутся активные боевые действия;

выехали на территории, подконтрольные Украине;

находятся за границей в статусе беженца, а также - более 183 дней в год, включая дату въезда и выезда, и не имеют ВНЖ или ПМЖ.

Важно, что если пенсионер фактически находится за границей, но получает пенсионные выплаты, согласно международным договорам Украины с другими государствами, его эти правила не касаются.

В документе сказано, что до 31 декабря 2025 года обязательно должна быть проведена идентификация пенсионеров на оккупированной территории, если украинцы пожилого возраста до сих пор там находятся. То же самое относится и к пенсионерам, переехавшим за границу в статусе беженцев. Если пожилые украинцы не смогут или не захотят пройти идентификацию, выплаты пенсий им будут приостановлены с 1 января 2026 года.

Порядок, установленный Кабмином, определяет, как граждане Украины преклонного возраста могут пройти такую процедуру. Один из вариантов - идентификация пенсионеров через Дию на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Человеку нужно просто авторизоваться в своем личном кабинете, и система считает это, как идентификацию.

Второй способ - конференцсвязь, которую с пенсионером проводят сотрудники ПФУ. Во время сеанса украинец должен предъявить документы, удостоверяющие личность, чтобы специалисты могли идентифицировать человека.

Еще один метод - отправить документ, подтверждающий, что человек, который находится за границей, все еще жив, по почте на адрес ПФУ, в котором зарегистрирован украинец. К документу нужно приложить заявление, написанное от руки в произвольной форме, о том, что человек желает получать пенсионные выплаты и дальше. В качестве альтернативы подойдут отсканированные копии оригинала документа и заявления, их можно отправить онлайн на электронную почту ПФУ - идентификация пенсионеров в таком случае также будет считаться пройденной.

