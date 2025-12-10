Лоукостер запустит базу в аэропорту города Тыргу-Муреш с 2026 года.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тыргу-Муреш, откуда украинцам может быть удобно путешествовать за границу.

Как сообщается на сайте лоукостера, с выделением одного современного самолета Airbus A320neo авиакомпания будет эксплуатировать в Румынии в целом 39 самолетов в течение зимы. В частности, теперь Wizz Air предлагает 10 маршрутов в восемь стран из международного аэропорта Тыргу-Муреш "Трансильвания".

Интересно, что именно Тыргу-Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году. За 19 лет авиакомпания создала девять операционных баз в стране – в Бухаресте, Бэньясе, Бухаресте Отопени, Клуж-Напоке, Крайове, Яссах, Сибиу, Сучаве, Тимишоаре и теперь в совершенно новом Тыргу-Муреше.

Куда Wizz Air будет летать из аэропорта Тыргу-Муреш

Новые выделенные самолеты улучшат сообщение с городом, позволив запустить девять маршрутов. Начиная с 29 марта 2026 года, кроме текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тыргу-Муреш в:

Брюссель-Шарлеруа (Бельгия);

Ларнаку (Кипр);

Париж-Бове (Франция);

Дортмунд (Германия);

Мемминген (Германия);

Милан-Бергамо (Италия);

Рим-Фьюмичино (Италия);

Базель (Швейцария);

Лондон-Лутон (Великобритания).

Другие новости Wizz Air

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл свою новую операционную базу "Варшава-Модлин" – во втором аэропорту польской столицы.

До этого один из крупнейших бюджетных перевозчиков Европы объявил о запуске почти трех десятков новых маршрутов из Италии и Румынии.

