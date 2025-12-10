Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в румынском городе Тыргу-Муреш, откуда украинцам может быть удобно путешествовать за границу.
Как сообщается на сайте лоукостера, с выделением одного современного самолета Airbus A320neo авиакомпания будет эксплуатировать в Румынии в целом 39 самолетов в течение зимы. В частности, теперь Wizz Air предлагает 10 маршрутов в восемь стран из международного аэропорта Тыргу-Муреш "Трансильвания".
Интересно, что именно Тыргу-Муреш был первым аэропортом, из которого Wizz Air начала выполнять рейсы в Румынии в 2006 году. За 19 лет авиакомпания создала девять операционных баз в стране – в Бухаресте, Бэньясе, Бухаресте Отопени, Клуж-Напоке, Крайове, Яссах, Сибиу, Сучаве, Тимишоаре и теперь в совершенно новом Тыргу-Муреше.
Куда Wizz Air будет летать из аэропорта Тыргу-Муреш
Новые выделенные самолеты улучшат сообщение с городом, позволив запустить девять маршрутов. Начиная с 29 марта 2026 года, кроме текущего сообщения с Будапештом, пассажиры авиакомпании смогут летать из Тыргу-Муреш в:
- Брюссель-Шарлеруа (Бельгия);
- Ларнаку (Кипр);
- Париж-Бове (Франция);
- Дортмунд (Германия);
- Мемминген (Германия);
- Милан-Бергамо (Италия);
- Рим-Фьюмичино (Италия);
- Базель (Швейцария);
- Лондон-Лутон (Великобритания).
Другие новости Wizz Air
Как ранее сообщал УНИАН, с 1 декабря 2025 года Wizz Air официально открыл свою новую операционную базу "Варшава-Модлин" – во втором аэропорту польской столицы.
До этого один из крупнейших бюджетных перевозчиков Европы объявил о запуске почти трех десятков новых маршрутов из Италии и Румынии.
