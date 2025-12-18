Лидеры европейских стран разделились на два непримиримых лагеря.

Европейские дипломаты работают над маловероятным компромиссом в последний момент, чтобы спасти соглашение о предоставлении жизненно важной финансовой помощи Украине на саммите лидеров ЕС в четверг,18 декабря, пишет Politico.

Раскол между севером и югом

"В среду вечером лидеры европейских стран разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о финансировании Киева… Две противоборствующие группы спорят о том, следует ли выдавать кредит Украине на основе замороженных резервов Центрального банка России, большая часть которых находится в бельгийском банке Euroclear", - пишет издание.

Германия, наряду со странами Северной и Восточной Европы, заявляет, что альтернативы этой схеме нет. Но они сталкиваются с усиливающимся сопротивлением со стороны Бельгии и Италии, которые выступают за план Б: поддержку Киева на основе долга ЕС, гарантированного общим бюджетом блока. Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия также выступают против использования этих активов.

Видео дня

План выхода

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду предложила два варианта для достижения компромисса - один основан на активах, а другой — на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, какой путь мы выберем", — сказала она.

Ключом к такому плану стало бы исключение Венгрии и Словакии — обеих стран, выступающих против предоставления Украине дальнейшей помощи — из совместной схемы погашения долга, сообщили Politico четыре дипломата ЕС.

При этом, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан уже предсказывает, что активы не будут обсуждаться в Брюсселе, и что переговоры перешли к совместным займам, несколько дипломатов возразили, что Орбан ошибается и что российские активы по-прежнему являются "единственным вариантом".

Решающий момент

Идея совместного долга ЕС на протяжении многих лет была неприемлема для северных стран-членов, которые не желали гарантировать облигации для южных стран с большой задолженностью.

"Наиболее близкими к нынешней ситуации с замороженными активами являются финансовый кризис 2012-2013 годов и помощь Греции в 2015 году", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Северные страны отрицают, что выступают против использования еврооблигаций из-за опасений по поводу платежеспособности других стран ЕС, но утверждают, что предпочитают эти активы, поскольку они обеспечат Украине более значительный долгосрочный приток денежных средств.

"[Комиссия] создала монстра, и он поглотил их", — сказал еще один дипломат ЕС, имея в виду план с активами.

Ожидается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер будет настаивать на том, чтобы Комиссия рассмотрела вопрос о совместном долге во время саммита лидеров ЕС в четверг — в надежде, что другие участники встречи поддержат его требования.

Его сторонники утверждают, что эта модель "дешевле и обеспечивает большую ясность", — сказал пятый дипломат ЕС.

Однако критики указывают на то, что для этого также потребуется политическое одобрение пророссийского премьер-министра Венгрии Орбана, который неоднократно угрожал сорвать дальнейшую финансовую помощь Киеву.

По словам четырех дипломатов ЕС, тупиковая ситуация потребует от Комиссии придумать обходной путь, чтобы удержать Украину на плаву, позволив при этом Орбану сохранить лицо. В обмен на его поддержку Комиссия могла бы избавить венгерских и словацких налогоплательщиков от необходимости оплачивать оборону Украины.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа должна найти 90 миллиардов евро для финансирования Украины на следующие два года. Фон дер Ляйен отметила, что источник средств союзники должны найти до конца недели.

При этом без дополнительной внешней помощи Украине не будет хватать денег на финансирование социальных расходов уже с 1 апреля 2026 года. Об этом сказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Вас также могут заинтересовать новости: