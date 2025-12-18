Пока точности этого дрона недостаточно, чтобы попасть в лодку.

Во время операции СБУ, поразить напрямую подводную лодку РФ класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийска не удалось. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

"Для меня очевидно, что поражение было рядом, поражение было не в саму подводную лодку", - сказал Жирохов.

В то же время он добавил, что важным в этой операции является само средство поражения, которое использовали Силы обороны Украины. По его словам, речь идет о подводном морском дроне, а не привычном большинству Sea Baby.

"Такие дроны разрабатывались и даже показывали публике. Если помните дрон "Маричка" - это мини подводная лодка беспилотная. И они делают такой вывод, что это была "Маричка" или другой дрон, который управлялся с помощью спутникового интернета. И пока что его точности недостаточно, чтобы поразить саму подводную лодку. И все поражения были вторичные. Это удар в сами ограждения, но взрыв был такой силы, что он повредил и подводную лодку", - пояснил Жирохов.

Атака по Новороссийску: что известно

Ранее в СБУ сообщили об уникальной спецоперации, во время которой была взорвана российская подводная лодка класса 636.3 "Варшавянка". Тогда служба безопасности сообщала, что субмарина получила критические повреждения и, фактически, была выведена из строя.

Между тем аналитики Defense Express, анализируя видео поражения, отметили, что удар пришелся по району кормовой части лодки, которая находилась под водой. Отмечается, что в результате атаки могли быть повреждены винты, рулевые механизмы и другие ключевые элементы, без которых субмарина теряет боеспособность.

